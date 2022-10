Promozione, girone B: Golfo Paradiso e Sammargheritese all'assalto della Caperanese

Classifica corta nel girone B di Promozione con la Caperanese prima a 17 punti tallonata da Sammargheritese e Golfo Paradiso a meno uno. La prima in classifica affronterà il San Desiderio in trasferta, match decisamente complicato, meentre la squadra di Santa Margherita farà visita al Levanto, altra partita ricca di insidie visto che l'avversario è subito alle spalle del treno delle migliori. Sulla carta il turno più semplice potrebbe averlo il Golfo Paradiso, ma la partta contro il Magra Azzurri,formazione appena sopra la zona retrocessione, avrà le sue diffcoltà. La classifica infatti è cortissima e l'equilibrio sembra essere una delle prerogative del campionato.

Partita importante per il Little Club James che potrebbe approfittare della gara con il Cadimare ultimo per staccare la zona playout. Stesso discorso per il Vallescrivia contro il Follo, mentre il Bogliasco che di punti ne ha dodici potrebbe spiccare il volo se dovesse battere il Marolacquasanta. Missione simile per il Molassana, altra squadra a 12 punti e con un impegno difficle davanit, il prossimo match sarà infatti contro il Don Bosco Spezia. Di seguito tutte le gare di giornata:

Cadimare-Little Club James

Follo-Vallescrivia

Levanto-Sammargheritese

Magra Azzurri-Golfo Paradiso

Marassi 1965-Tarros Sarzanese

Marolacquasanta-Bogliasco

Molassana Boero-Don Bosco Spezia

San Desiderio-Caperanese