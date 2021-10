Finisce in parità il big match di Promozione Voltrese-Praese

Nella quinta giornata del Girone A di Promozione termina in parità il big match tra Praese e Voltrese.

Finisce 1-1 la sfiida tra Voltrese e Praese con entrambe le formazioni che restano ai piani alti della classifica del Girone A di Promozione. I padroni di casa salgono a otto punti a meno cinque dalla vetta occupata dal Valllescrivia, mentre gli ospiti dopo tre vittorie di fila impattano sul pari.

La gara si decide tutta nel primo tempo ed è la Voltrese a passare in vantaggio al 14’ con un rigore trasformato da Dentici per fallo su Matzedda. Gli ospiti rispondono subito con un paio di tentativi di Cisternino e Gaggero, sono il preludio al pari che arriva al 34’ con Rado che di testa insacca su assist da calcio da fermo di Molinari. Prima della fine della prima frazione c’è ancora spazio per il miracolo di Lepri su Ansah.

Nella ripresa le due squadre continuano a darsi battaglia, a inizio tempo la palla giusta sembra arrivare sui piedi di Fedri che però non riesce a deviare verso la porta avversaria. Poco dopo è il solito Matzedda a mettere paura alla Praese ma Lepri è attento, il duello si ripete a metà tempo ma è ancora il portiere e blindare porta e risultato.

Il tabellino di Voltrese-Praese

Voltrese-Parese 1-1

Marcatori: 14’ Dentici rig., 34’ Rado

Voltrese: Secondelli, Gaspari, Tripi, Arias Arana, Garbini, Porrata, Molinari, Owusu Ansah, Ferrari, Dentici, Matzedda

Praese: Lepri, Forte, Perego, Spallarossa, Valcavi, Raso, Gaggero, Cristofaro, Fedri, Morando , Cisternino Palagano