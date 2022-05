Via dell'Acciaio, il pari con la Veloce vale la salvezza

Squadra in casa Via dell Acciaio

Il Via dell'Acciaio è salvo e anche l'anno prossimo giocherà in Promozione. I genovesi mantengono la categoria nel doppio confronto dei playout del girone A contro la Veloce. Dopo il successo 2-0 dell'andata in trasferta, oggi, in casa arriva l'1-1 che decide le sorti delle due squadre.

La gara parte subito con molti sussulti, il primo è dei savonesi che vanno vicino al gol con Rapetti ma Laganaro è straordinario. Al 20' la rete dei padroni di casa con Mboge che infila in rete dopo che Messina colpisce il palo. La prima frazione è quasi tutta a favore del Via dell'Acciacio che ci prova in un paio di occasioni, senza trovare il bersaglio grosso, mentre la Veloce si vede solo con un tiro alto di Faneli.

Nella ripresa la svolta che potrebbe favorire gli ospiti, dopo un'ora di gioco l'arbitro sventola il secondo cartellino giallo in faccia ad Albertoni che lascia in dieci i genovesi. Ora la Veloce ci crede, Rapetti di testa chiama ancora al miracolo Laganaro, una parte di salvezza è sicuramente del portiere. Nel finale il Via dell'Acciaio sbaglia un rigore con Iraci, poi Vallerga segna il pari, ma ormai è troppo tardi, i giochi sono fati: il Via dell'Accio è salvo.