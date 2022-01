Promozione, una sola gara rinviata domenica

Un solo rinvio per il campionato di Promozione in Liguria, con girone A al completo e girone B in cui invece non si giocherà la sfida tra Bogliasco e Follo San Martino.

Nel girone A la capolista Praese sfida il Via dell’Acciaio in un match che la vede decisamente favorita. Nel gruppo di alta classifica da segnalare le partite Borghetto-Vallescrivia, Celle Riviera Ligure-Serra Riccò e Voltrese-Ceriale. Le altra gare in programma sono Baia Alassio-Camporosso, Golfo Dianese-Borzoli e Veloce-Bragno, riposa il Legino.

Nel girone B come detto non si giocherà Follo San Martino-Bogliasco, mentre tutte le altre squadre scenderanno regolarmente in campo comprese le formazioni di testa con il Forza e Coraggio che affronta il Colli Ortonovo, la Sammargheritese che se la vedrà con il Magra Azzurri, il Golfo Paradiso impegnato in trasferta sul campo della Tarros Sarzanese e il Don Bosco Spezia pronto al match con il Real Fieschi. Nessuno scontro diretto quindi nella diciassettesima giornata in cui a completare il programma sono Marassi-Goliardicapolis e Little Club James-Levanto.