Promozione: tre giornate a Cappelleti, tutti gli squalificati

Doppia stangata del giudice sportivo nei due gironi del campionato di Promozione. Nel Gruppo B il Bogliasco, secondo in classifica e all'nseguimento della coppia di testa formata da Sammargheritese e Forza e Coraggio, perde per tre turni Cappelletti. Nel comunicato ufficiale si legge la motivazione per la stangata, il giocatore “Andava faccia a faccia con un avversario e lo colpiva con una testata sulla fronte, senza conseguenze lesive”, niente violenza quindi ma un gesto che non è passato inosservato al giudice sportivo. Il calciatore salterà ora le gare contro Goliardicapolis, squadra in cui è stato fermato per un turno Mario Silva, e i due big match contro Sammargheritese e Don Bosco Spezia.

Nel girone B è arrivato anche un turno di squalifica per Marco Tonelli del Valdivara 5 Terre, fanalino di coda della classifica che perde per un turno anche Corrado D’Apice.

Gli squalificati in Promozione

E’andata peggio ad Andrea Ferrari, giocatore del Bragno che milita nel girone A, squalificato fino al 9 dicembre per aver proferito un’espressione blasfema diretta verso l’arbitro al termine della gara contro il Legino e reo di tenere anche un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Una giornata di squalifica anche per il suo compagno Andrea Guerra e per il giocatorre del Via Dell’Acciaio Mamady Camara.