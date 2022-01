Promozione, si riparte il 23 gennaio: il nuovo calendario

L'impennata dei contagi di Covid-19 ha fatto scattare lo stop in tutti i campionati regionali di calcio in Liguria ad eccezione dell'Eccellenza, ripartita regolarmente lo scorso fine settimane, anche se a singhiozzo perché cinque gare non si sono giocate. La Promozione, sia il girone A che il B, è invece stata fermata.

La ripresa era stata fissata per il fine settimane del 23 gennaio e così è stato confermato anche nelle ultime riunioni in cui è statao stilato anche il nuovo calendario da cui si evince che le giornate del ritrono sono tutte slittate in avanti di due settimane. Queste quindi le nuove date delle partite:



1° giornata di ritorno 23 gennaio 2022

2° giornata di ritorno 30 gennaio 2022

3° giornata di ritorno 06 febbraio 2022

4° giornata di ritorno 13 febbraio 2022

5° giornata di ritorno 20 febbraio 2022

6° giornata di ritorno 27 febbraio 2022

7° giornata di ritorno 06 marzo 2022

8° giornata di ritorno 13 marzo 2022

9° giornata di ritorno 20 marzo 2022

10° giornata di ritorno 27 marzo 2022

11° giornata di ritorno 03 aprile 2022

12° giornata di ritorno 10 aprile 2022

13° giornata di ritorno 24 aprile 2022

14° giornata di ritorno 01 maggio 2022

15° giornata di ritorno 08 maggio 2022

Da gennaio a maggio quindi ci sarà un unico fine settimane libero, quello di metà aprile dovuto alla Pasqua che quest'anno cade il 17, per il resto si andrà avanti settimana dopo settimana nella speranza di non doversi più fermare a causa della situazione sanitaria.