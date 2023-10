Promozione, risultati e classifica: Pra FC e San Cipriano ok, imprese San Desiderio e Little Club

La sesta giornata di Promozione vede la vittoria nel girone A delle neopromosse San Cipriano, 2-1 sul Ceriale, e del Pra FC, ancora 2-1 in pieno recupero, contro la Campese. Pareggio per la Praese 1-1 con il Finale e per la Sestrese, ancora 1-1, contro il Camporosso. Finisce 0-0 la sfida tra le capoliste tra Pontelugno e Celle Varazze. Nella altre partite 2-2 della Carcarese con il San Francesco Loano, 1-0 del Legino sul Quiliano e 2-0 del New Bragno sul Ventimiglia.

Sono tante le sorprese nel girone B ad iniziare dalla caduta del Bogliasco battuto 3-0 in casa dal San Desiderio dopo cinque vittorie di fila. La Caperanese batte la Tarros Sarzanese 2-0 ed è seconda mentre alle sue spalle cade anche il Molassana sconfitto dal Little Club 2-1, i rossoblu ora sono quarti. Vola anche la neopromossa PSM Rapallo che vince 2-1 con il Levanto, nelle altre gare 5-0 netto del Beverino sul Cadimare, e successo in trasferta della Sampierdarenese 1-0 sul Canaletto. Continua la crisi del Rapallo sconfitto dal Magra Azzurri e sempre più ultimo della classe.

Promozione, la classifica del girone A

Celle Varazze 14 punti

San Francesco Loano 14

New Bragno 11

Legino 11

Pontelungo 11

Sestrese 10

Pra FC 9

Praese 8

Finale 8

San Cipriano 8

Ceriale 7

Carcarese 6

Camporosso 4

Campese 3

Ventimiglia 3

Quiliano 1

Promozione, la classifica del girone B

Bogliasco 15

Caperanese 13

Molassana 12

Little Club 11

PSM Rapallo 10

Intercomunale Beverino 9

San Desiderio 9

Canaletto 9

Don Bosco Spezia 9

Sampierdarenese 7

Magra Azzurri 7

Tarros Sarzanese 7

Levanto 6

Vallescrivia 5

Cadimare 4

Rapallo 1