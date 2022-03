Il Via dell'Acciaio sogna il colpaccio, ma il Serra Riccò rimonta

Soffre, va sotto, ma alla fine rimonta e vince. Il Serra Riccò batte il Via dell'Acciaio in casa e resta al comando della classifica in coabitazione contro la Voltrese, vincente oggi 2-0 sul Celle, e a più tre sulla Praese che oggi batte 2-0 il Legino. Per il Via dell'Acciaio una buona gara che però non porta punti e così la salvezza senza passare dal playout resta lontana sei punti.

La cronaca di Serra Riccò-Via dell'Acciaio 2-1

Gli ospiti come già detto partono meglio nonostante abbiano davanti la capolista non c'è nessun timore reverenziale e così al 10' Baratta risolve con la rete del vantaggio una mischia in area. Passano nove minuti e il Serra Riccò pareggia, Ilardo su punizione fa 1-1. I primi della classe ci provano anche al 24' con bomber Lobascio che però trova Laganaro sulla sua strada.

Nella ripresa altra svolta nel match, il Via dell'Acciaio resta in dieci per l'espulsione di Mboge. Un vantaggio troppo grande per non essere sfruttato dal Serra Riccò che infatti al 79' trova la rete del sorpasso: Traverso, entrato da poco, su assist di Aprile infila il gol vittoria.

Domenica prossima trasferta insidiosa per la capolista che affronta il Legino sesto in classifica e in piena corsa per i palyoff. Per il Via dell'Acciaio match da non sbaglare contro il Camporosso penultimo.