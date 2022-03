Impresa Borzoli, successo sulla capolista Serra Ricco

Borzoli corsaro e il Serra RIccò si arrende. Gli ospiti battono la capolista del campionato di Promozione girone A che viene sconfitta per la terza volta in 23 giornate con la gara che finisce 1-2. Per il Borzoli sono tre punti fondamentali che portano all’aggancio al quinto posto ultimo che vale i playoff.

La gara parte subito a ritmi alti e gli ospiti passano in vantaggio dopo soli dieci minuti di gioco. Guidotti centra il pallone su cui si avventa Balestrino che non sbaglia. La capolista però reagisce e punta forte sul proprio bomber Lobascio per pervenire al pareggio. L’attaccante prima si rende pericoloso su azione da calcio d’angolo e poi sigla il pareggio al 39’: il suo colpo di testa finisce all’incrocio e non lascia scampo al portiere avversario.

Nella ripresa la gara però torna sui binari che la portano verso il Borzoli, al 59’ infatti Balestrino si veste da uomo assist e serve Provenzano che con una conclusione perfetta sigla l’1-2. Il finale è bollente, a dieci minuti dal termine cartellino rosso per Raso e ospiti in dieci, ma l’assalto finale del Serra Ricco non serve per trovare il pari. La sconfitta è pesante per la squadra di casa che viene raggiunta in prima posizione a 46 punti dalla Voltrese che oggi ha battuto 3-0 il Borghetto nell’altro big match di giornata.