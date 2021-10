Promozione, nel girone B il big match è Forza e Coraggio-Bogliasco

Tutti a caccia del Bogliasco nel girone B di Promozione. La squadra biancarossa grazie alle ultime ottime prestazioni si è issata in cima alla classifica con 13 punti. Alll’orizzonte però c’è una sfida difficile come quella contro il Forza e Coraggio, quinta forza del torneo a quota 10.

Un big match a tutti gli effetti con le seconde che cercheranno di portare a casa tre punti per provare il sorpasso in vetta. Non potrà farlo il Golfo Paradiso Pro Recco, che sarà a riposo per questo turno, mentre la Sammargheritese affronterà il Colli Ortinovi, squadra che ha 5 punti, e il Don Bosco Spezia impegnato contro il Little Club James, altra compagine nei bassifondi della graduatoria.

Occasione ghiotta per la Goliardicapolis che se la vedrà con il Levante penultimo della classe e con una vittoria potrebbe salire a quota dieci nelle zone nobili del campionato. Discorso molto similie per il Marassi che con i suoi 8 punti sfida il Real Fieschi impantanato al terzultimo posto. A chiudere il quadro di giornata saranno Magra Azzurri-Follo San Martino e Tarros Sarzanese-Val di Vara 5 Terre, partita da brividi con già punti pesanti per la zone retrocessione in palio.