Promozione: scatta il campionato, le partite della prima giornata

Fischio di inizio oggi alle ore 16 per il campionato di Promozione in Liguria con 30 squadre al via divise in due gironi.

Prima giornata oggi pomeriggio per il campionatodella. La prima parte di stagione sarà divisa in due gironi, A e B, con quindici squadre al via per ogni raggruppamento. Ogni turno sarà quindi composto da sette partite con una formazione a riposo.

Per il Gruppo A le genovesi saranno in campo insieme a tutte le altre alle ore 16. Il Via dell’Acciaio fa il suo esordio sul campo del Legino, la Praese ospita il Ceriale, mentre Voltrese e Borzoli si schiereranno una di fronte all’altra già nelle prima giornata. Il Serra Riccò giocherà invece in casa del Baia Alassio Calcio.

Nel Gruppo B la Sammargheritese fa visita al Follo, il Little Club ospita il Colli Ortonovo, esordio in trasferta anche per la Goliardicapolis che fa visita al Magra Azzurri. Il Marassi 1965 se la vedrà con il Golfo Paradiso Pro Recco Camogli, match invece molto tendente a levante quello tra Real Fieschi e Bogliasco.

Promozione: il programma della prima giornata

Girone A – prima giornata



Celle Riviera Calcio-Bragno

Golfo Dianese-Vallescrivia

Legino-Via dell’Acciaio

Praese-Ceriale

Soccer Borghetto-Camporosso

Voltrese Vultur-Borzoli

Baia Alassio Calcio-Serra Ricco

Riposa: Veloce 1910

Girone B – prima giornata



Follo San Martino-Sammargheritese

Little Club James-Colli Ortonovo

Magra Azzurri-Goliardicapolis

Marassi 1965-Golfo Paradiso Pro Recco Camogli

Real Fieschi-Bogliasco

Tarros Sarzanese-Levanto

Valdivara 5 Terre-Don Bosco Spezia

Riposa: Forza e Coraggio 1914