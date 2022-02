Promozione, nei recuperi vittorie di Vallescrivia e Golfo Paradiso

Tanti recuperi nella serata di oggi per i campionati di Promozione. Nel girone A il Bragno batte 3-1 il Baia Alassio Calcio con doppietta di Di Marino e reti di Migliore e Monni. Successo pieno e di grande valore in ottica playoff per il Vallescrivia che ha la meglio 4-1 sul Golfo Dianese. E dire che non era iniziata bene per i padroni di casa, sotto 1-0 colpiti da Mehmetaj. E’solo un sussulto però per gli ospiti, dopo appena due minuti Tossotti pareggia e prima della fine della frazione la rete di Vaccaro porta avanti il Vallescrivia. Al 48’ Bortolai mette a referto il tris, poi i vallligiani restano dieci per il doppio giallo a Vaccaro, ma sono ancora in tempo per calare il poker con Molon, nel recupero espulso anche Pozzato. Nell’ultimo match del girone pari 1-1 tra Camporosso e Soccer Borghetto con gol di Staltari e Crudo nel finale.

Nel girone B Il Golfo Paradiso si prende tre punti fondamentali per rimanere nelle zone atissime della classifica battendo il Marassi 3-2. Apre le danze Massaro su rigore all’11’, poi nelle ripresa quattro gol in appena 23 minuti con le firme di Bacigalupo e Foppiano, per il 3-0, e Sorgonà e Terribile. A pochi minuti da termine il Golfo Paradiso resta in dieci per il rosso a Bonci ma riesce a portare a casa l’intera posta.

Finsice pari 2-2 tra Sammargheritese e Follo. I padroni di cas sciupano una grande occasione perché con i gol di Battaglia e Fontana si portano sul doppio vantaggio, il Follo però non ci sta e riesce a recuperare prima con Moladori e poi, in 10 per l’espulsione di Cidale, raggiunge il pari con Mozzachiodi al 91’.