Promozione, girone A: Voltrese e Serra Riccò non sbagliano, cade la Praese

Sono rimaste solo Voltrese e Serra Riccò a giocarsi il primo posto che vale promozione diretta in Eccellenza, La squadra di Voltri oggi batte 4-1 il Camporosso e resta capolista con due punti di vantaggio sul Serra RIccò che vince facile 3-0 contro il Golfo Dianese. e continua a rimanere in scia per il sorpasso Tutto secondo copione quindi per le prime della classe, mentre la Praese dice addio ai sogni di promozione diretta dopo il 3-3 con il Vallescrivia in trasferta che le impone la gerza posizione anche per i prossimi e ultimi novanta minuti.

Giornata ricchissima di gol e di spettacolo con il Borzoli che resta quarto grazie al pari 2-2 nello scontro diretto con il Legino, subito alle spalle a quota 48 c'è il Soccer Borghetto fermato sul 3-3 dal Bragno. Nella altre sfide la Veloce batte 3-0 il Baia Alassio Calcio, 2-2 tra Ceriale e Via dell'Acciaio mentre e riposare è stato il Cele Riviera Calcio.

Domenica prossima la Voltrese sfiderà il Vallescrivia che non ha più molto da dire in campionato ma oggi ha dimostrato di non essere per niente in vacanza. Match delicato invece per il Serra Riccò che se la vedrà con il Borghetto in piena bagarre playoff e costretto a vincere per restare tra le migliori cinque.