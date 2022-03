Promozione, i risultati dei recuperi: Bogliasco ok, Goliardicapolis travolta

Serata di recuperi quella di ieri per la Promozione. Nel girone B sono state due le sfide e a sorridere è il Bogliasco che vince 1-0 contro il Valdivara 5 Terre e si rilancia in ottica playoff. biancorossi conquistano i tre punti grazie alla rete di Ballari al 17’ e ora sono a quota 32 punti a meno due dal Magra Azzurri e quindi dal quinto posto. I levantini sono quindi in corsa in un classifica molto corta che vede cinque squadre in quattro punti: Magra Azzurri, Marassi, Bogliasco, Follo San Martino e Tarros Sarzanese.

La squadra di Sarzana è tornata nel gruppo che conta grazie al netto successo di ieri in casa della Goliardicapolis, La sfida finisce 4-1 per gli ospiti grazie ad un grande Sturlese che realizza una tripletta e mette al tappeto quasi da solo gli avversari, le altre reti sono di Carboni e Neri. Per la Goliardicapolis una sconfitta difficile da digerire e che rende ancora più complicata la missione salvezza diretta. La formazione ora è quartultima con 19 punti a meno quattro dal Levanto, al momento salvo senza dover passare dalla trappola dei playout.