Promozione, playoff e playout: è la domenica dei verdetti

Tutto in novanta minuti, è arrivato il momento della verità per la Promozione in Liguria. Nel girone A i playoff si concluderanno con la sfida tra Serra Riccò e Praese che hanno chiuso al secondo e al terzo posto la stagione regolare. Il Serra è statao in battaglia fino all'ultima giornata con la Voltrese che ha già festeggiato il passaggio in Eccellenza con il primo posto. Bomber Lobascio e compagni hanno così l'ultima possibilità per salire di categoria, stesso obiettivo della Praese che una settimana fa ha battuto, ed eliminato dalla corsa il Borzoli con il 2-1 firmato al 95' da Rossi.

Momento decisivo anche per la retrocessione, si giocherà infatti la sfida di ritorno tra Veloce e Via dell'Acciaio con i genovesi che hanno già vinto in trasferta all'andata 2-0. Favori del pronostico quindi tutti per i padroni di casa, ma la sfida è secca e la Veloce non ha nulla da perdere.

Nel girone B il playoff sarà tra il Golfo Paradiso e la Sammargheritese.La squadra di casa ha lottato fino all'ultima giornata con il Forza Coraggio, ma ha chiuso il campionato secondo e quindi dovrà giocarsi il proprio destino in novata minuti. La Sammargheritese ha concluso al terzo posto ma ha lasciato la corsa alla Promozione diretta molto prima del Golfo Paradiso.

Nel playout invece sarà Little Club James contro Ortonovo con gli ospiti che hanno vinto all'andata 2-1. Tutto può ancora succedere quindi ma i rossoblu hanno una sola possibilità: vincere per riuscire a restare in Promozione anche il prossimo anno.