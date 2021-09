Promozione flagellata dalla pioggia, cinque le gare rinviate

La forte pioggia con conseguente allera arancione diramata per quasi tutta la Liguria nella giornata di oggi cambiano faccia al calendario di Promozione. Tra girone A e Girone B sono infatti ben cinque le gare non si sono potute giocare a causa dei disagi dovuti al maltempo.

Le gare rinviate per la pioggia in Promozione

Nel gruppo A gara rinviata a data da destinarsi Celle Riviera Calcio-Campomorosso e stesso destino per Veloce1910-Serra Riccò con i genovesi che in caso di vittoria in trasferta oggi avrebbero potuto inserirsi nel gruppo di testa che sta cercando di inseguire la super Praese, prima a punteggio pieno.

Nel Girone B sono addirittura tre su sette le gare che non si sono disputate. Niente fischio d’inizio per Magra Azzurri-Bogliasco, per Real Fieschi-Valdivara 5 Terre e per Tarros Sarzanese-Goliardicapolis.

Qualche disagio dovuto all’allerta meteo arancione anche in Eccellenza dove la gara tra Athletic Club Albaro e Rivasamba è stata spostata alle 18, i padroni di casa hanno poi vinto 1-0 e si sono assestati al primo posto nel girone B insieme al Campomorone.

Ricordiamo che in questa domenica flagellata dalla pioggia sono invece iniziate mai poi sono state sospese per impraticabilità del campo la sfida di Serie D tra Sestri Levante e Casale e quella di Serie A femminile tra Sampdoria e Pomigliano che si stava giocando a Bogliasco.

Per ora non ci sono indicaizioni sulle date dei recuperi delle gare, gli organi preposti al calendario dovranno riuscire a trovare gli incastri giusti per riuscire a recuperare tutte le partite in tempi utili.