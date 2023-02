Promozione, le sfide di domenica: niente scontri diretti per le zone alte della classifica

Torna il campionato di Promozione domenica 19 febbraio. Nessuno scontro diretto nelle zona alte della clasifica di Promozione, giron A. Il Pietra Ligure primo della classe affronta il New Bragno, sfida sulla carta non difficile per il Serra Riccò secondo contro l'Ospedaletti, sfida decisamente alla portata anche per la Praese terza contro il fanalino di coda Baia Alassio Calcio. Partita più difficile per la Sanmpieradarenese contro il Ceriale.

Nel girone B la capolista Golfo Paradiso affronta il Little Club Jamese, mentre la Sammargheritese seconda giocherà in casa del Marolacquasanta, due match alla portata delle migliori del campionato. Sfida tuta genovese tra Marassi 1965 e San Desiderio. Tornando alle zone alte della graduatoria il Vallescrivia affronta il Levanto e la Caperanese il Molassana Boero.

Promozione, le gare del girone A

Ospedaletti-Serra Riccò

Carcarese-Campese

Celle Varazze-Legino

Golfo Dianese-Borzoli

Pietra Ligure-New Bragno

Praese-Baia Alassio Calcio

Sampierdarenese-Ceriale

Ventimiglia-Soccer Borghetto

Promozione, le gare del girone B

Cadimare-Don Bosco Spezia

Follo-Bogliasco

Levanto-Vallescrivia

Little Clb Jamese-Golfo Paradiso

Magra Azzurri-Tarros Sarzanese

Marassi 1965-San Desiderio

Marolacquasanta-Sammargheritese

Molassana Boero-Caperanese