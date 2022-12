Promozione, le gare dell'ultima giornata di andata

Ultima giornata del girone di andata per la Promozione in Liguria. Domenica alle 15 nel girone A continuerà il duello in testa tra Pietra Ligure e Praese, separate da soli due punti in classifica, e capaci di fare il vuoto alle loro spalle. Entrambe giocheranno in trasferta su campi insidiosi, la capolista se la vedrà con la Sampierdarenese, mentre la seconda della classe giocherà contro la Carcarese. Queste le gare del girone A:

Campese-New Bragno

Carcarese-Praese

Celle Varazze-Golfo Dianese

Ceriale-Borzoli

Sampierdarenese-Pietra Ligure

Serra Riccò-Legino

Soccer Borghetto-Baia Alassio Calcio

Ventimiglia-Ospedaletti

Nel girone B punta ad aumentare il già buon bottino il Golfo Paradiso, primo con 5 punti di vantaggio sulla Sammargheritese e nove sulla Caperanese terza. Per falro dovrà battere il San Desiderio, sperando che la Sammargheritese non porti a casa i tre punti con il Don Bosco Spezia. Ecco il quadro completo delle sfide:

Bogliasco-Caperanese

Cadimare-Molassana Boero

Don Bosco Spezia-Sammargheritese

Follo-Marassi 1965

Golfo Paradiso-San Desiderio

Little Club James-Levanto Calcio

Magra Azzurri-Marolacquasanta

Vallescrivia-Tarros Sarzanese