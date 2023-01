Promozione, le sfide di domenica: c'è il big match Sammargheritese-Golfo Paradiso

Ritorna la Promozione con la seconda giornata del 2023 e nel girone A il Pietra Ligure, primo in classifica sfida il Golfo Dianese sperando di prendere il largo. La Praese seconda dopo il ko nel recupero con la Carcarese, prima sconfitta stagionale, proverà invece a mantenersi almeno a cinque punti di distanza nel match con il Celle Varazze. Nelle altre partite il Borzoli sfida il Soccer Borghetto mentre il Serra Riccò terzo affronta il Ceriale in una partita molto delicata.

Le partite del girone A

Baia Alassio Calcio-Carcarese

Borzoli-Soccer Borghetto

Ceriale-Serra Riccò

Legino-Campese

New Bragno Calcio-Ventimiglia

Ospedaletti-Sampierdarenese

Pietra Ligure-Golfo Dianese

Praese-Celle Varazze

Domenica di big match nel girone B dove va in scena la sfida tra la prima in classifica, il Golfo Paradiso, e la seconda, la Sammargheritese con gli ospiti che possono quasi chiudere il discorso promozione in caso di vittoria. Sfide ad alta quota anche tra Caperanese e Little Club e Don Bosco Spezia e Vallescrivia

Le partite del girone B

Caperanese-Little Club Genoa

Don Bosco Spezia-Vallescrivia

Levanto-Cadimare

Marassi 1965-Magra Azzurri

Molassana Boero-Marolacquasanta

San Desiderio-Follo

Tarros Sarzanese-Bogliasco