Promozione, Mosto bomber implacabile e Argeri comanda nel girone A

Le classifica marcatori dei girone A e B di Promozione continuano ad aggiornarsi e dopo sei giornate di campionato c'è già chi si candida a bomber dell'anno. Uno in particolare è Federico Mosto che ha già segato nove volte in sei giornate trascinando la sua Caperanese in testa alla classifica nel girone B. Un bomber implacabile che ha già preso ampio vantaggio su Barattini della Tarros Sarzanese e quota 6 e sul terzetto Filippo Falsini, Daniele Casella e Andrea Corsini, rispettivamente di Little Club James, San Desiderio e Golfo Paradiso, tutti con 5 gol all'attivo.

Decisamente meno definita la classifica marcatori del girone A dove al momento comanda Vittorio Argeri della neopromossa Sampierdarense che ha già infilato la palla in rete cinque volte. A tallonarlo c'è un tris di bomber che già domenica prossima proverà a raggiungerlo se non addirittura a superarlo, si tratta di Mirko Di Martino del New Bragno, Manuele Macagno del Legino e di Matteo Mancini del Celle Varazze.