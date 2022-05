Promozione, il Little Club James ribalta il Colli Ortonovo e si salva

Serviva la rimonta e la rimonta è arrivata. Il Little Club James, sconfitto sette giorni fa dal Colli Ortonovo 1-2, ribalta tutto in casa vincendo 2-0 e conquistando la salvezza.

La partenza di gara è colorata di rossoblu, ma è il Colli Ortonovo ad avere la migliore occasione al 16' con Luca Musetti che spara alto da buona posizione. Quattro minuti più tardi la risposta del Little Club con Siciliano, ma la sua deviazione da calcio d'angolo è debole. Due giri di lancette dopo è Giacopetti a sfiorare il gol, i genovesi sono più intraprendenti per tutta la prima frazione ma non trovano la rete.

Nella ripresa però cambia tutto, dopo tanti tentativi Siciliano trova la via della rete scattando alle spalle della difesa e battendo il portiere avversario. Il Little Club però non si ferma e appena otto minuti dopo trova il raddoppio: questa volta è De Rosa ha infilare il pallone in rete. Il doppio vantaggio non frena i padroni di casa che continua a spingere e colgono ben due traverse, la prima con Falsini, la seconda con De Persiis. Gli ospiti sbandano ma costruiscono anche loro una grane occasione per riaprire la gara, ancora con Musetti e un tito direttamente punizione che coglie in pieno il legno. Finisce così 2-0, il Little Club James è salvo, l'Ortonovo scende in prima categoria.