Gol, emozioni e spettacolo tra Little Club James e Marassi

Sette gol, continui ribaltmenti nel punteggio e tanto spettacolo. Gli spettatori del match tra Little Club James e Marassi 1965 di certo non si sono annoiti in un una partita che finisce 4-3 e viaggia per novanta minuti su un'altalena di emozioni.

Lo spettacolo inizia fin da subito con De Rosa che dopo appena due minuti sblocca il risultato a favore del Little Club James, una gioia che dura poco perché già al sesto Casoria trova subito il pareggio. Poco più di cinque minuti e sono fuochi d'artificio, ma è solo l'inizio perché al 30' Traversa ribalta tutto.

Nella seconda frazione i ritmi non scendono, anzi, già al 47' Falsini pareggia i conti e porta la sfida sul 2-2. Non c'è un attimo di tregua, la partita continua tra tanti ribaltamenti di fronte e al 67' inizia lo show di Cristiani, il giocatore del Marassi segna la rete dell'ennesimo aggancio e poi a un quarto d'ora dalla fine infila in rete la palla che regala tre punti al Marassi, in mezzo segna anche Crovetto ma non basta al Little Club per pareggiare.

E'una vittora d'oro per la squadra che vola al quota 37 punti in campionato e stacca, forse definitivamente il biglietto per la salvezza. Per il Little Cub James invece ci sarà ancora da lottare, sono 28 i punti in classifica a meno tre dal Levanto e sempre tre in più sul Real Fieschi.