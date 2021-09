Little Club James, rimonta da urlo contro il Golfo Paradiso

Una girandola di emozioni che alla fine premia il Little Cluub James nella sfida contro il Gofo Paradiso con il risultato di 3-2 nella terza giornata del girone B di Promozione.

La sfida inizia subito con ritmi alti e i padroni di casa che affrontano i forti avversari senza paura nonostante i sette fuoriquota schierati, che diventeranno poi otto a fine partita. L’inesperienza però a volte si paga sugli episodi e così al 19’ Massaro porta in vantaggio gli ospiti che poi allo scadere della prima frazione vanno sopra di due con il gol di Bacigalupo.

Partita in ghiaccio? Nemmeno per sogno perché il Little Club esce dagli spogliatoio con la stessa combattivita della prima frazione e viene premiato. Al 61’ Rizzo accorcia le distanze, ma è nel finale che i rossoblu si scatenano e in tre minuti ribaltano la gara. Belfiore all’82 segna il pari mentre all’85 è Giacopetti a completare la rimonta.

Prima vittoria in campionato per il Little Club James che sale a quota quattro punti e saluta la zona calda della graduatoria. Il Golfo Paradiso subisce invece il primo stop ma resta secondo in classifica alle spalle della capolista Don Bosco Spezia distante una sola lunghezza.