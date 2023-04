Promozione, le gare dell'ultima giornata: Caparenese-Bogliasco è decisiva

La Promozione si avvia verso la conclusione della stagione regolare e pochi sono i verdetti ancora da emettere. Nel girone A il Pietra Ligure è già promosso in Eccellenza, Serra Riccò e Praese andranno ai playoff mentre per l'ultimo posto è lotta apertissima tra Borzoli, Sampierdarenese e Ventimiglia, racchiuse in due punti (49 le due genovesi, 48 i frontalieri). Il Borzoli se la vedrà con il Ceriale, il Ventimiglia con l'Ospedaletti, la Sampierdarenese con il Pietra Ligure.

Situazione simile nel gruppo B con Golfo Paradiso promosso in Eccellenza, Sammargheritese e Vallescrivia sicure dei playoff a cui mirano anche Bogliasco e Caperanese rispettivamente a quota 54 e 52. Tutto sarà deciso in novanta minuti perché le due formazioni si troveranno di fronte proprio domenica.

Le partite del girone A di Promozione

Baia Alassio Calcio-Soccer Borghetto

Borzoli-Ceriale

Golfo Dianese-Celle Varazze

Legino-Serra Riccò

New Bragno-Campese

Ospedaletti-Ventimiglia

Pietra Ligure-Sampierdarenese

Praese-Carcarese

Le partite del girone B di Promozione

Caperanese-Bogliasco

Levanto-Little Club James

Marassi 1965-Follo

Marolacquasanta-Magra Azzurri

Molassana-Cadimare

Sammargheritese-Don Bosco Spezia

San Desiderio-Golfo Paradiso

Tarros Sarzanese-Vallescrivia