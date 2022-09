Promozione, il programma della terza giornata

Terza giornata in arrivo per la Promozione e nel girone A è già a caccia alle uniche due squadre che hanno vinto le prime due partite. La Praese affronta il Pietra Ligure mentre il Borghetto se la vede con il Ceriale. Negli altri match il Serra Riccò sfida la Campese, il Borzoli prova a rialzarsi nel match con la Carcarese e la neopromossa Sampierdarenese prova a sorprendere ancora contro il New Bragno

Il programma della terza giornata di Promozione girone A

Baia Alassio Calcio-Celle Varazze FBC

Borzoli-Carcarese

Ceriale-Soccer Borghetto

Legino-Ventimiglia

New Bragno-Sampierdarenese

Ospedaletti Calcio-Golfo Dianese

Praese-Pietra Ligure

Serra Riccò-Campese

Le sfide del girone B

Anche nel girone B sono due le squadre a comandare a punteggio pieno Bogliasco e Molassana Boero, i biancorossi nella terza giornata sfidano il Vallescrivia ultimo mentre i rossoblu affrontano, il Marassi altra squadra ancora a zero punti. Negli altri match il Golfo Paradiso fa visita al Don Bosco Spezia mentre la Sammargheritese ospita il Follo. Di seguito il quadro completo delle gare.

Caperanese-Cadimare

Don Bosco Spezia-Golfo Paradiso

Levanto-Marolacquasanta

Sammrgheritese-Follo

San Desiderio-Magra Azzurri

Tarros Sarzanese-Little Club James

Vallescrivia-Bogliasco

Marassi 1965-Molassana Boero