Promozione, i risultati: Sestrese a valanga, tris di Molassana e Bogliasco

Secondi novanta minuti per i due gironi di Promozione e tanto spettacolo con gare ricche di gol ed emozioni.

I risultati del Girone A di Promozione

E' straripante nel girone A la Sestrese che segna altri cinque gol dopo i cinque della prima giornata e stavolta a essere travolto è il Ventimiglia. In cima alla classifica insieme ai genovesi ci sono anche San Francesco Loano e Pontelungo che oggi vincono con Ceriale 3-1 e 1-0 con la Carcarese. Grande sorpresa nel derby tra Praese e Pra FC con i gialloneri che da neopromossa si prendono il successo 2-1. Nelle altre gare il Finale batte 3-1 il Quiliano & Valleggia, sconfitta interna per il San Cipriano con il Celle Varazze 3-1 e pirotecnico 3-3 tra Camporosso e Campese.

I risultati del Girone B di Promozione

Tris al comando anche nel girone B dove Bogliasco, Molassana e Caperanese sono le uniche a punteggio pieno dopo due giornate. I biancorossi battono 3-2 l'Intercomunale Beverino, stesso risultato ma in trasferta per il Molassana con il Vallescrivia, mentre la Caperanese ha la meglio 2-1 su un Rapallo Ruentes ancora a 0 punti. Negli altri match il Magra Azzurri ha la meglio sul Don Bosco Spezia 1-0 così come il Levanto batte 1-0 il San Desiderio. Successo esterno del Canaletto 2-1 sul Little Club James e vittoria 2-1 della Tarros Sarzanese sulla Sampierdarenese, finisce 0-0 PSM Rapallo-Cadimare.