I risultati della prima giornata in Promozione

La Promozione torna in campo con due gruppi e tutte le squadre a darsi finalmente battaglia dopo mesi di attesa. Nel girone A dopo il 2-2 in anticipo tra Carcarese e Legino, oggi sono andate in scena tutte le altre sfide. Partenza di gran classe della Praese con il 4-1 sul rettangolo verde della Campese, ancora meglio fa la Sestrese con un netto 5-0 sul capo del Quiliano & Valleggia. Pareggiano 1-1 Celle Varazze e Finale e New Bragno Calcio e San Cipriano 0-0. Nella sfida tra neopromosse il Pontelungo ha la meglio 2-1 sul Pra FC. Nelle altre gare 3-1 del San Francesco Loano sul Camporosso e 2-2 tra Ventimiglia e Ceriale.

Più equilibrata la situazione nel girone B con la Caperanese che batte 2-1 il Cadimare, il Bogliasco ha invece la meglio 1-0 sul Magra Azzurri e il Don Bosco Spezia sbanca lo stadio del Rapallo Ruentes 1-0. Successi in esteran per la PSM Rapallo, 2-1 sulla Sampierdarenese e del Vallescrivia 1-0 sul San Desiderio. Vince in casa il Molassana Boero 3-2 sulla Tarros Sarzanenese, unico pareggio di giornate quello tra Intercomunale Beverino e Little Club James (1-1)