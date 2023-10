Promozione, volano Sestrese e Molassana: Rapallo nel baratro

Tanto spettacolo e qualche risultato a sorpresa nel campionato di Promozione, nel girone A la Sestrese continua a tenere la scia delle capoliste, nel B impresa del Molassana contro il Bogliasco e aggancio in classifica, continua la crisi del Rapallo.

I risultati della settima giornata del girone A di Promozione

Niente impresa per la Praese che perde sul campo della capolista Celle Varazze per 3-1, la rete Matzedda vale l'1-1 dopo quella di Piroli, poi però arrivano i gol di Cavallone e Maggi a fissare il risultato finale. Basta un gol di Ungaro alla Sestrese per vincere 1-0 contro il Ceriale e rimanere agganciato al treno delle migliori che vede al suo interno anche il San Cipriano che nella sfida tra neopromosse batte il Pra FC 1-0 con una rete all'ultimo secondo di Vulpes.

Nella altre sfide continua il volo del San Francesco Loano che travolge 5-1 il New Bragno, successo anche del Pontelungo in casa del Quiliano ultimo della classe, poker della Carcarese alla Campese, vittoria piena per il Finale 3-1 con il Camporosso mentre il Ventimiglia rimonta e vince 2-1 con il Legino.

I risultati della settima giornata del girone B di Promozione

Nel big match di giornata il Molassana ha la meglio su Bogliasco 3-1, i padroni di casa salgono così al terzo posto con le reti di Ricciardulli, Venturelli e Traverso, ai biancorossi non basta Pintus per evitare la seconda sconfitta di fila con scivolamento al secondo posto. La nuova capolista è quindi la Caperanese a cui basta la rete di Mosto per vincere sul campo del Vallescrivia. Continua a sognare la neopromossa PSM Rapallo che travolge 5-1 la Tarros Sarzanese con cinque marcatori diversi: Padi, Grilli, Canessa, Macelloni e Ansaloni.

Vittoria anche per la Sampierdarenese con il rigore a pochi minuti dal termine di Fiorucci che piega il Little Club James 1-0, va invece ko il San Desiderio battuto in casa dal gol di Cuccolo del Don Bosco Spezia. Continua la crisi del Rapallo sempre più ultimo in classifica dopo la sconfitta interna 4-1 con l'Intercomunale Beverino, è il sesto ko in sette partite con i bianconeri che sono ultimi in classifica con un solo punto. Nelle altre sfide pari 1-1 tra Cadimare e Canaletto e vittoria 1-0 del Levanto sul Magra Azzurri.

La classifica del girone A di Promozione

San Francesco Loano 17

Celle Varazze 17

Pontelungo 14

Sestrese 13

Finale 11

New Bragno 11

Legino 11

San Cirpriano 11

Carcarese 9

Para FC 9

Praese 8

Ceriale 7

Ventimiglia 6

Camporosso 4

Campese 3

Quiliano 1

La classifica del girone B di Promozione

Caperanese 16

Molassana 15

Bogliasco 15

PSM Rapallo 13

Intercomunale Beverino 12

Don Bosco Spezia 12

Little Club James 11

Sampierdarenese 10

Canaletto 10

San Desiderio 9

Levanto 9

Magra Azzurri 7

Tarros Sarzanese 7

Vallescrivia 5

Cadimare 5

Rapallo 1