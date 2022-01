La Promozione è pronta a ripartire

Il presidente FIGC Liguria Ivaldi è fiducioso, da domenica si tornerà a giocare anche in Promozione e nei campionati di Prima Categoria. Lo afferma lui stesso in una intervista a Settimanasport, ovviamente la situazione andrà monitorata di ora in ora anche perché alcune richieste di rinvio già ci sono. La voglia di ripartire però è tanta e, situazione contagi permettendo ,tutto dovrebbe andare secondo i piani.

Sì perché da quando i contagi hanno ripreso a correre il Comitato Ligure ha deciso di bloccare i campionati dall’Eccellenza in giù, in modo da non rischiare la salute dei giocatori. Ora il protocollo è cambiato e tutto fa pensare che si potrà giocare come da programma a partire dal prossimo fine settimana, quello del 22 e 23 gennaio. I due gironi di Promozione si erano fermati per la sosta natalizia, poi è arrivata la notizia dello slittamento in avanti con il calendario che prevede il ritorno in campo dalla prima giornata di gennaio. Tutto pronto quindi, la situazione verrà tenuto sotto stretto controllo, ma ad oggi la decisione è presa: il campionato di Promozione tornerà tra pochi giorni.