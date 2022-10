Promozione, il programma della quarta giornata

Domenica torna in campo la Promozione e nel girone A la Praese prima in classifica a nove punti dopo tre giornate affronta l'Ospedaletti per continuare a correre davanti a tutti. Sperano invece in un passo falso Borghetto e Ventimiglia impegnate contro Serra Riccò e Campese ed è proprio la sfida contro la neopromossa il big match di giornate. Voglia di riscatto per il Borzoli che è ancora fermo a 0 punti e spera di sbloccarsi contro il Celle Varazze. Di seguito le gare di giornata

Carcarese-Ceriale

Celle Varazze-Borzoli

Golfo Dianese-New Bragno

Pietra Ligure-Baia Alassio Calcio

Praese-Ospedaletti

Sampierdarenese-Legino

Soccer Borghetto-Serra Riccò

Ventimiglia-Campese

Nel girone B la scorsa giornata è stata quella del ribaltone in testa con il Levanto che si è preso la vetta e cercherà di mantenerla nella sfida al Marassi 1965. Un punto sotto ci sono Golfo Paradiso, impegnato contro il Vallescrivia, il Bogliasco, pronto alla sfida con il Little Club James e il Molassana impegnato con il San Desiderio. Le sfide si giocheranno alle 15, ecco il quadro completo di giornata.

Cadimare-Tarros Sarzanese

Follo-Donm Bosco Spezia

Golfo Paradiso-Vallescrivia

Little Club James-Bogliasco

Magra Azzurri-Sammargheritese

Marassi 1965-Levanto Calcio

Marolacquasanta-Caperanese

Molassana-San Desiderio