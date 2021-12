Promozione, girone A:  prima sconfitta per la Praese, Serra Riccò travolgente

La Praese cade e la testa del campionato di Promozione Girone A cambia ancora. E’il Borghetto infatti ad approfittare della situazione battendo 3-0 il Bragno e chiudendo la pratica dopo appena cinque minuti con i gol di Di Lorenzo, doppietta. Nel finale segna anche Auteri per chiudere la festa.

Nel frattempo il Vallescrivia vince in casa della Praese 3-1 imbattuta prima di oggi. Succede tutto nella ripresa con Firpo, Fassone e Leto a segnare le reti degli ospitii mentre a pochi secondi dal termine arriva la firma di Piroli. Per il Vallescrivia successo che significa quinto posto a più sei dalle inseguitrici.

Subito sopra resta la Voltrese che vince 3-0 senza fatica con il Camporosso con gol di Ceccon e doppietta di Nelli. Al terzo posto c’è sempre il Serra Riccò che oggi stritola il Golfo Dianese 5-1 in trasferta, in rete due volte Robotti, Vignolo, Preti e Lobascio, mentre per gli ospiti il gol è di Mehmetaj.

Nelle altre sfide fragorosa caduta del Borzoli con il Legino che vince 5-1 e opera il sorpasso in classifica, i gol sono di Del Nero, Tobia, doppietta, Anselmo, Aiello e Guidotti. Finisce 1-1 tra Via dell’Acciaio e Ceriale, a Ferrara risponde Balayoko. Il Baia Alassio Calcio vince 2-1 con la Veloce il match salvezza grazie a Mangone e Castello, per gli ospiti rete di Giguet.