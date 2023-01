Promozione, il 2023 parte con la prima giornata di ritorno

Torna in campo la Promozione e nel girone A è subito big match con il Pietra Ligure capolista che sfida in trasferta il Serra Riccò terzo della classe. Ad approfittarne potrebbe essere la Praese seconda che punta il sorpasso in testa sfidando in trasferta il Golfo Dianese. Partita dura per il Borzoli che fa visita al Ventimiglia, di seguito tutte le partite del girone A di Promozione

Campese-Ceriale

Carcarese-New Bragno

Celle Varazze-Ospedaletti

Golfo Dianese-Praese

Sampierdarenese-Baia Alassio Calcio

Serra Riccò-Pietra Ligure

Soccer Borghetto

Ventimiglia-Borzoli

Nel girone B la capolista Golfo Paradiso cerca di fare il vuoto alle sue spalle nel match con la Tarros Sarzanese, la Sammargheritese seconda ha il compito di battere il Little Club James per tenere aperta la corsa al primo posto mentre il lanciatissimo Vallescrivia terzo se la vedrà con il Molassana. Ecco la lista di tutte le partite del girone B di Promozione

Bogliasco-Don Bosco Spezia

Cadimare-San Desiderio

Follo-Caperanese

Golfo Paradiso-Tarros Sarzanese

Little Club James-Sammargheritese

Magra Azzurri-Levanto Calcio

Marolacquasanta-Marassi 1965

Vallescrivia-Mlassana