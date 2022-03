Promozione, doppio big match in arrivo: il programma della prossima giornata

Una domenica per cuori forti in Promozione con due sfide di alto livello a catalizzare le attenzioni di tutte, una per raggruppamento. Nel girone A occhi tutti puntati su Borghetto-Voltrese, gli ospiti secondi con 43 punti affrontano la squadra di bomber Craparelli nel gruppo delle quarte a quota 38 Da segnalare anche il difficile impegno della capolista Serra Riccò che affronta il Borzoli sesto. La Praese terza invece affronta il Baia Alassio Calcio squadra di metà classifica. Di seguito il programma di tutte le gare:

Baia Alassio Calcio-Praese

Bragno-Ceriale

Camporosso-vallescrivia

Celle Riviera Calcio-Legino

Serra Riccò-Borzoli

Soccer Borghetto-Voltrese

Veloce-Via dell'Acciaio

Nel gruppo B continua la corsa a tre in testa alla classifica.Il big match di giornata sarà Forza e Coraggio contro Don Spezia con una delle capoliste che affronta gli spezzini secondi in classifica. Le altre prime della classe sono Golfo Paradiso, che affronta la Goliardicapolis e la Sammargheritese che se la vedrà con il Levanto, ed entrambe sono sulla carta favorite. Punti importanti in palio in zona playoff tra Marassi e Follo San Martino che puntano al sorpasso al quinto posto sul Magra Azzurri, a riposo in questa giornata. Ecco le partite della ventitreesima giornata:

Forza e Coraggio-Don Bosco Spezia

Colli Ortonovo-Bogliasco

Golfo Paradiso-Goliardicapolis

Levanto-Sammargheritese

Marassi 1965-Follo San Martino

Tarros Sarzanese-Real Fieschi

Little Club James-Val di Vara 5 terre