Promozione, il programma della nona giornata dei gironi A e B

Nona giornata del campionato di Promozione e nel girone A continua l’affollatissima corsa all vertice. In testa a quota 17 ci sono il Serra Riccò, che sarà impegnato domani contro il Ceriale in casa, match insidioso, e il Vallescrivia, che invece riposerà e rischia di essere sorpassato.

Promozione Girone A, le partite della nona giornata

Alle spalle della coppa di testa infatti c’è il Borghetto, a 16 punti, che sfida il Golfo Dianese, e due genovesi come il Borzoli e la Praese a quota 15 e in grande forma. I primi sfideranno il Camporosso in trasferta per riprendere la marcia dopo il pari con il Serra Riccò, i secondi faranno visita al Celle Riviera Calcio, fanalino di coda. Attenzione anche al ritorno della Voltrese che nell’ultima gara di campionato ha battuto il Borghetto, è a quota 14, e domenica giocherà con il Baia Alassio Calcio. A chiudere il quadro Bragno-Via dell’Acciaio e Veloce-Legino.

Promozione Girone B, le gare di domenica

Nel girone B è caccia aperta a Sammargheritese e Bogliascco che provano la fuga dopo aver conquistato 17 punti nelle prime otto gare. Doppia trasferta domenica per le capoliste, e se il Bogliasco andrà a Levanto contro una squadra di bassa classifica, la Sammargheritese invece affronta il Golfo Paradiso che con i suoi 14 punti è secondo e sogna l’aggancio. Stesso discoro per il Forza e Coraggio impegnato con il Valdivara 5 Terre ultimo della classe.

Nelle altre sfide di giornata il Marassi prova a spiccare il volo battendo il Magra Azzurri, così come il Follo San Martino nel match esterno con la Tarros Sarzanese. Match caldo quello tra Little Caub James e Real Fieschi con i rossoblu che se dovessero prendere i tre punti allontanerebbero la zona rossa. L’ultima sfida id giornata è Colli Ortonovo-Don Bosco Spezia, riposa la Goliardicapolis.