Promozione, i risultati del Girone B: Golfo Paradiso a valanga sul Vallescrivia

La capolista continua la sua corsa e oggi regala una prova di forza. Il Golfo Paradiso primo in classifica batte infatti 5-2 il Vallescrivia e continua la sua corsa in testa al girone B di Promozione contro un avversaro che dopo questa sonfitta scende al quarto posto.

In seconda posizione, a cinque punti dalla vetta, continua ad esserci la Sammargheritese, vincente 1-0 sul Magra Azzurri e al terzo posto ora c'è la Caperanese che batte nel finale 2-1 il Marolacquasanta. Irrompono in zona playoff San Desiderio e Bogliasco dopo i successi 1-0 con il Molassana Boero e 2-1 con il Little Club Jamese. Punto importante per il Marassi 1965 sul campo del Levanto Calcio fermato sullo 0-0.

I risultati di oggi in Promozione Girone B

Bogliasco-Littler Club James 2-1

Caperanese-Marolacquasanta 2-1

Don Bosco Spezia-Follo 2-0

Levanto-Marassi 1965 0-0

Sammargheritese-Magra Azzurri 1-0

San Desiderio-Molassana Boero 1-0

Tarros Sarzanese-Cadimare 2-1

Vallescrivia-Golfo Paradiso 2-5