Promozione, Girone B: sfida al vertice tra Bogliasco e Golfo Paradiso

Un poker di squadre a quota 17 punti guida la classifica del campionato di Promozione, Girone B dopo le prime nove giornate. Domenica arriva il decimo turno e le attenzioni saranno tutte puntate su Bogliasco-Golfo Paradiso, due delle capolista che si affronteranno nella scontro diretto. I biancorossi sono reduci dal primo, inaspettato, ko stagionale sul campo del Levanto e proveranno a rialzarsi grazie al loro attacco atomico, il migliore del campionato con 21 reti. Gli ospiti, che non perdono dalla terza giornata e sono reduci da tre successi in fila hanno invece blindato la difesa ultimamente: sono quattro le partite consecutive senza subire gol.

La decima giornata della Promozione Girone B

Il big match mette in palio punti pesanti, ma è anche un occasione per le altre due squadre in cima alla classifica Sammargheritese e Forza e Coraggio, impegnate rispettivamente contro la Goliardicapolis quartultima e il Real Fieschi penultimo. Occassione ghiotta quindi per le due formazioni per provare a piazzare il sorpasso. Alle spalle del treno di testa, staccato di soli due punti, c'è il Don Bosco Spezia che affronterà il Levanto, atteso da un altro match difficile dopo quello vinto con il Bogliasco e quello perso con la Sammargheritese nelle ultime due giornate.

Nelle altre sfide di domenica si affrontano Follo San Martino e Little Cub James, entrambe a quota 12 in graduatoria, Magra Azzurri e Tarrosa Sarzanese con i primi che covano la speranza di rientrare nelle zona di testa con i propri 13 punti, mentre Valdivara-Ortonovo è a tutti gli effetti uno scontro salvezza visto che le due squadre sono ultima e terzultima. Turno di riposo per il Marassi 1965.