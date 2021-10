Promozione, girone A: big match tra Praese e Voltrese

Riparte la Promozione e i fari sono puntati sul match di domenica 10 ottobre alle ore 15 tra la Voltrese e la Praese. La classifica è decisamente corta in testa con il Serra Riccò, che sarà di riposo domenica, e il Vallescrivia, impegnato contro la Veloce in trasferta, al comando con 10 punti e la coppia Praese e Soccer Borghetto a inseguire a nove.

Domenica la sfida Voltrese-Praese

La squadra di Prà sogna il sorpasso per riprendersi la testa e continuare il suo magic moment, tre vittorie su tre gare, il ritardo rispetto alla coppia in cima alla graduatoria, è dovuto al turno di riposo della scorsa settimana. Per farlo però dovrà riuscire a battere la Voltrese che di punti ne ha sette dopo la prima sconfitta stagionale accusata sei giorni fa sul campo del Legino per 2-1. Un big match a tutti gli effetti che è anche la gara più importante della giornata.

Nelle altre sfide Baia Alassio Calcio e Bragno si affrontano per cercare di abbandonare le parti basse della classifica, il Borghetto punta a salire in cima alla graduatoria nel match contro il Via dell’Acciaio penultimo della classe, il Borzoli fa visita al Celle per provare a inserirsi nei quartieri alti, mentre a chiudere il cerchio sarà la sfida tra Golfo Dianese e Legino.

Una giornata quindi da non perdere che potrebbe avere ripercussioni importanti nella parte altissima della classifica con il Vallescrivia che proverà a proteggere il primato dall’assalto di almeno tre compagini, la sensazione è che adesso si inizi davvero a fare sul serio.