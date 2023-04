Promozione, domenica in campo per la penultima giornata

Pietra Ligure e Golfo Paradiso sono già in Eccellenza, ma mancano ancora tanti verdetti nei campionati di Promozione in Liguria quando mancano solo 180 minuti. Nel girone A Serra Riccò e Praese sono già sicuri di partecipare ai playoff, la Sampierdarenese, neopromossa, è ad un passo dal'obiettivo ma domenica sfida la Praese e quindi dovrà difendersi dal possibile ritorno del Borzoli, quinto a tre punti di distanza. Per quanto riguarda la parte bassa della classifiica il Baia Alassio Calcio è ultimo e ha un piede in Prima Categoria visto che deve recuperare quattro punti sul Golfo Dianese. Già sicuro dei playout l'Ospedaletti, ultimo posto da assegnare tra Campese e New Bragno.

Situazione simile nel girone B dove Sammargheritese, Vallescrivia e Bogliasco sono già ai playoff mentre la Caperanese ha cinque punti di vantaggio sul Don Bosco, manca quindi pochissimo alla qualificazione. Già retrocesso il Follo, playout certi per Marolacquasanta e Marassi 1965, il Cadimare è a 26, la Tarros Sarzanese a 30 come il Magra Azzurri, due andranno ai playout, una si salverà

Le gare del girone A

Campese-Borzoli

Carcarese-Ospedaletti

Celle Varazze-Pietra Ligure

Ceriale-Legino

Sampierdarenese-Praese

Serra Riccò- Golfo Dianese

Borghetto-New Bragno

Ventimiglia-Baia Alassio Calcio

Le gare del girone B

Bogliasco-Sammargheritese

Cadimare-Marassi 1965

Don Bosco Spezia-Tarros Sarzanese

Follo-Levanto

Little Club James-San Desiderio

Golfo Paradiso-Caperanese

Magra Azzurri-Molassana

Vallescrivia-Marolacquasanta