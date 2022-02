Promozione, girone A: scatto Serra Riccò, impresa Borzoli

La Promozione, girone A, ha una nuova coppia di testa dopo i risultati di ieri, Voltrese e Serra Riccò sono prime con 36 punti. I gialloblu pareggiano 0-0 con il Via dell’Acciaio, mentre l’altra capolista risolve nel primo tempo la pratica Veloce, finisce 2-1 con le reti di Lobascio, su rigore, Vignolo e Polito, l'ultimo gol arriva quando la gara volge al termine.

L’impresa di giornata è quella del Borzoli che batte 2-1 il Borghetto e affianca il Vallescrivia al quinto posto, posizione che vale l’accesso ai playoff. I padroni di casa passano in vantaggio con un autogol, poi vengono ripresi dall’ex capolista, rete di Di Lorenzo, e infine mettono la freccia a due minuti dal termine con Volpe. Cade la Praese che resta seconda in graduatoria a meno tre dalla prima posizione dopo l’1-3 in casa del Legino. Savonesi in rete nel primo tempo con Anselmo, due volte, poi Rossi su rigore dimezza lo svantaggio ma Romeo al 67’ chiude definitivamente i conti.

Nelle altre gare successo con doppietta di Zito per il Camporosso sul Celle Riviera Ligure 2-1, tris del Ceriale sul Golfo Dianese, 3-0 con gol di Fantoni, Farinazzo e Messina e infine pareggio 1-1 tra Vallescrivia e Baia Alassio Calcio con botta e risposta nel primo tempo tra MIgliore e Cardini.