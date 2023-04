Promozione, domenica in campo per titolo, playoff e playout

I due gironi di Promozione si sono concluse e così molte delle squadre hanno chiuso la propria stagione, non tutte però Domenica infatti si scende in campo per assegnare il titolo regionale tra le prime classificati nel girone A e B. Il match sarà tra Pietra Ligure e Golfo Paradiso e metterà una di fronte all’altra le due dominatrici della stagione, entrambe volate in Eccellenza con pieno merito.

Nel girone B si giocherà anche per i playoff con Vallescrivia e Bogliasco a giocarsi un posto in finale in cui affronteranno la Sammargheritese. Il Vallescrivia è rimasto per tutta la stagione ai piani alti della classifica, mentre il Bogliasco ha compiuto una straordinaria rimonta e arriva in piena forma alla partita. Nel girone A invece Serra Riccò e Praese sono già in finale e quindi non ci sarà nessun turno di playoff questa domenica.

Infine si scende in campo, questa volta in entrambi i gironi, per il primo turno dei playout cona giocarsi la salvezza Ospedaletti-Campese e Marolacquasanta-Cadimare.