Il Bogliasco prova a fermare il Don Bosco Spezia primo della classe

La sfida più attesa della quattordicesima giornata del campionato di Promozione, Girone B, è quella tra la capolista Don Bosco Spezia, prima con 27 punti, e il Bogliasco che con due partite in meno in questo momento è quinto a quota 19. I biancorossi cercano il colpaccio in trasferta per provare a risalire in classifica e insieme allontanare le altre squadre che puntano alla quinta posizione, ultima che vale i playoff promozione.

Le sfide della Promozione, Girone B

In molti tifano per il Bogliasco, primi fra tutti i ragazzi del Forza e Coraggio che mirano a riprendersi la testa del torneo, ora sono a meno uno, nel match contro la Tarros Sarzaneze che forse è all’ultima chiamata per risalire sul treno playoff. Partita sulla carta più agevole per la terza, la Samargheritese, a quota 23 punti, che affronta il Valdivara 5 Terre fanalino di coda con i suoi 6 punti.

Partita importante anche quella tra Follo San Martino e Golfo Paradiso, i padroni di casa hanno sedici punti e solo con una vittoria possono puntare al quinto posto, gli ospiti invece sono quarti a quota 22.

A chiudere il quadro di giornata le partite Magra Azzurri-Levanto Calcio, Marassi 1965-Ortonovo e la delicatissima Real Fieschi-Goliardicapolis, entrambe ad oggi penultime con otto punti e bisognose di un successo pieno e convincente.