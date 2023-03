Promozione, le gare di domenica: Serra Riccò-Sampierdarenese e Samm-Caperanese i big match

Domenica scende in campo la Promozione e nel girone A il big match è tra il Serra Riccò e la Sampierdarenese, seconda e quarta della classe che si affrontano per continuare la propria corsa verso i playoff. Per la capolista Pietra Ligure sfida insidiosa in trasferta sul campo del Borghetto, mentre la Praese terza affronta la Campese.

Nel girone B riflettori tutti puntati su Sammargheritese-Caperanese, match anche in questo caso tra seconda e quarta con gli ospiti che devono guardarsi dal ritorno di Bogliasco e San Desiderio. La capolista Golfo Paradiso se la vedrà con il Molassana Boero.

Le partite del girone A

Borzoli-New Bragno Calcio

Campese-Praese

Carcarese-Celle Varazze

Ceriale-Ospedaletti

Legino-Baia Alassio Calcio

Serra Riccò-Sampierdarenese

Soccer Borghetto-Pietra Ligure

Ventimiglia Calcio-Goldo Dianese

Le partite del girone B

Bogliasco-Marassi 1965

Don Bosco Spezia-Levanto Calcio

Follo-Magra Azzurri

Golfo Paradiso-Molassana Boero

Little Club James-Marolacquasanta

Sammargheritese-Caperanese

Tarros Sarzanese-San Desiderio

Vallescrivia-Cadimare