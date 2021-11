Promozione, decima giornata girone A: il big match è Borzoli-Vallescrivia

Cinque squadre in tre punti, è bagarre in testa alla classifica nel girone A del campionato di Promozione che si appresta a vivere la decima giornata. Il match clou di domenica sarà Borzoli-Vallescrivia con i padroni di casa a quota 18 e gli avversari solo un passo indietro. Il Borzoli arriva alla sfida forte di sei risultati utili consecutivi con cinque vittorie e un pareggio, quello di due giornate fa contro la capolista Serra Riccò. Il Vallescrivia è invece scivolato a tre punti dalla vetta dopo il turno di riposo di domenica scorsa, ma non vuole molla la presa sul trenino di testa dopo il successo con il Camporosso, utile per dimenticare il ko con la prima della classe.

Il programma delle gare delle decima giornata del campionato di Promozione Girone A

A trainare il gruppo c’è sempre il Serra Riccò con i suoi 20 punti e atteso dalla sfida contro il Via dell’Acciaio che avrebbe bisogno di un risultato positivo per rimanere fuori dalla zona calda della graduatoria. Resterà a guardare il Borghetto, secondo a meno uno dalla prima posizione, e a riposo nel prosismo turno. La Praese, terza a pari del Borzoli, se la vedrà con la Veloce che è terzultima con 5 punti, occasione da sfruttare per scalare ancora la classifica.

Turno sullla carta favorevole per la Voltrese che con i suoi 15 punti può ancora seprare di inserirsi nelle zone altissime della graduatoria, soprattutto se dovesse battere il Celle, ultimo con soli due punti dopo nove giornate. A completare il quadro Golfo-Dianese-Baia Alassio Calcio, Ceriale Progetto Calcio-Camporosso e Legino-Bragno, sfide importanti per definire la classifica alle spalle del gruppo di testa e in zona retrocessione.