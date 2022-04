Promozione, le date di playoff e playout

Due turni alla fine della stagione regolare per il campionato di Promozione e tutti i verdetti ancora da decidere in entrambi i gironi. Domenica 8 maggio si chiuderà la stagione regolare, poi il 15 in turno unico si affronteranno le due capoliste per decretare chi vincerà il titolo regionale, entrambe comunque avranno già staccato il pass per l'Eccellenza.

Ben più importanti saranno quindi i turni di playoff e playout che avranno questo calendario

Date Playoff Promozione

1° Turno – Accoppiamenti Play Off

Gara unica domenica 15 maggio 2022

2° Turno

Gara unica domenica 22 maggio 2022

3° Turno

Gara unica domenica 29 maggio 2022

Date playout Promozione

1° Turno Play Out – modalità valide per ciascun girone

Gare di andata e ritorno: domenica 15 maggio 2022 (andata) e domenica 22 maggio 2022 (ritorno)

Solo dopo tutte queste sfide verrano decretati tutti i verdetti della lunga stagione in Promozione