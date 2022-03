Promozione, chi sarà il re dei bomber? Le classifiche marcatori

Il campionato di Promozione entra sempre più nel vivo, ventitre le partite giocate e tanti i bomber che stanno trascinando le proprie squadre a suon di gol.

Nel girone A la lotta per il titolo di capocannoniere è dura e probabilmente continuerà fino a fine campionato. In cima alla classifica al momento a quota sedici reti c’è l’eterno Marco Carparelli che dopo le esperienze alla Sampdoria e al Genoa ha deciso di continuare a giocare nei Dilettanti con la maglia del Borghetto e lo fa sempre con ottimi risultati nonostante non sia più di primo pelo. Insieme a lui al comando c’è il bomber della capolista Serra Riccò, Lobascio che sta trascinando i compagni nelle posizioni di testa da inizio stagione. Solo una rete in meno per Lorenzo Anselmo del Legino e per Simone Balestrino, bomber della macchina da gol del Borzoli. Gli altri sono lontani e per oro il titolo di capocannoniere sembra essere lontano, Enrico Nelli della Voltrese è a 11, Matteo Di Lorenzo del Borghetto, Andrea Caneva e Mirko De Martino sono tutti a dieci reti.

Sarà con ogni probabilità corsa a due da qui alla fine nel girone B dove comanda con 18 centri il bomber del Bogliasco Marco Pietro Pintus davanti ad Antonio Naclerio del Don Bosco Spezia a quota 17. Da notare come la migliore coppia gol è quella del Forza Coraggio che ha portato in doppia cifra, a quota 11, sia Verona che Shqyoi, stesso numero di reti per Daniele Massaro del Golfo Paradiso e per Matteo Barattini della Tarros Sarzanese. In doppia cifra, a dieci, ci sono anche Oscar Salano della Sammargheritese e Daniele Siciliano del Little Club James.