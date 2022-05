Promozione, Anselmo e Pintus i re dei bomber

Dopo trenta lunghe giornate si è concluso il campionato di Promozione. I due gironi A e B hanno dato i propri verdetti con Voltrese e Forza e Coraggio promosse in Eccellenza diretamente altre sei squadre che tra due settimane inizieranno i playoff, stesso discorso per altre formazioni che invece parteciperano ai playout.

Le trenta partite della stagione regolare hanno incoronato i migliori marcatori per ogni girone. Il re dei bomber nel gruppo A è stato Lorenzo Anselmo del Legino che ha segnato la bellezza di 23 reti, mettendosi alle spalle l'eterno Marco Carparelli del Borghetto che ha chiuso a 21 e poi i centravanti di Borzoli e Serra Riccò Balsetrino (21 reti) e Lobascio (20). I due ora dovranno trascinare i compagni nella seconda parte di campionato per provare a conquistare un posto in Eccellenza. Nella top five entra anche Enrico Nelli della Voltrese, diciassette le sue marcature, l'ultima domenica scorsa decisiva per la promozione dei suoi.

Nel girone B è Pintus del Bogliasco a vincere la classifica marcatori con 22 reti, davanti al gicatore del Don Bosco Spezia Antonio Naclerio a 19 e a Daniele Massaro che ha concluso il campionato a 17 e anche lui parteciperà ai playoff con il suo Golfo Paradiso. Mario Verona con le 16 firme sul tabellino dei marcatori è stato uno dei segreti dell'ottima cavalcata del Forza e Coraggio mentre a chiudere il quintetto dei migliori marcatori è Oscar Salano della Sammargheritese insieme a Dimitri Righetti del Levanto Calcio, entrambi a 12 gol.