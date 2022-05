Promozione, il Little Club James è salvo

Novabta minuti per restare in Promozione e alla fine è il Little Club James ad esultare grazie ad un gol nelle ultiime battute della finale playout contro il Via dell'Acciaio. I rossoblu sono così sicuri di giocare di nuovo in Promozione il prossimo anno, mentre per gli avversari ci sarà da aspettare i verdetti dei playoff nazionali di Eccellenza e gli eventuali ripescaggi in Serie D.

La gara parte bene per il Little Club che dopo pochi minuti rischia di passare in vantaggio grazie al solito Siciliano, ma il suo tiro si schianta sul palo. La prima frazione si accende proprio a metà con il Via dell'Acciaio vicino alla rete, ma bloccato da un super Belloro, e gli avversari che con De Persiis ancora vicini alla rete.

Nella ripresa la fatica di una lunghissima stagione inizia a farsi senire e unita alla posta in palio blocca le due squadre. Nel finale però sono fuochi d'artificio con Mboge a sfiorare il vantaggio per il Via dell'Acciaio, ma al 90 a festeggiare è il Little club James grazie a Giacopetti che infila in rete il gol salvezza in mischia.