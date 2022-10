Promozione, girone A: colpo Sampierdarenese, poker Serra Riccò

Squadra in casa

Soffre ma alla fine vince grazie ad un gol nel finale la Praese capolista nel girone A di Promozione. Il 3-2 sul Legino vale per i genovesi il primato in classifica conservato con due punti di vantaggio sul Pietra Ligure che oggi batte nel big match il Ceriale 3-0. Ne approfitta il Serra Riccò che vince 4-1 sul campo della Carcarese e vola in terza posizione a meno quattro dalla vetta. Grande prestazione della Sampierdarenese che riesce a battere 3-2 il Ventimiglia e sale sul treno che porta alle posizioni playoff.

Brutta caduta invece per la Campese sconfitta e agganciata nelle zone basse dalla graduatoria dal Golfo Dianese, il risultato è di 2-0. Vince e sale a dieci punti il Borzoli, corsaro sul campo dell'Ospedaletti (3-2). Di seguito il quadro con tutti i risultati

Baia Alassio Calcio-New Bragno 0-2

Carcarese-Serra Riccò 1-4

Celle Varazze-Soccer Borghetto 0-0

Golfo Dianese-Campese 2-0

Ospedaletti-Borzoli 2-3

Pietra Ligure-Ceriale 3-0

Praese-Legino 3-2

Sampierdarenese-Ventimiglia 3-2

