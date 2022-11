Promozione, girone A: domenica il big match Ceriale-Praese

Il big match di giornata nel campionato di Promozione, girone A, sarà tra Ceriale e Praese. I padroni di casa sono quarti a quota 19 punti e sfidano la capolista che di punti ne ha 24. Un match duro per i genovesi con Pietra Ligure e Serra Riccò, rispettivamente impegnate contro la Campese penultima e il New Bragno, che sperano in un passo falso di Flachi e compagni per tornare a contatto.

Nelle altre sfide il Borzoli ha la grande occasione di tornare nel gruppo delle squadre che si giocano i playoff sfidando il Baia Alassio Calcio ultimo in classifica. Match importante tra Carcarese e Sampierdarenese, entrambe sono a 13 punti a più cinque sui playout, chi vince mette una bella ipoteca sulla salvezza. Di seguito tutte le sfide in programma domenica:

Borzoli-Baia Alassio Calcio

Campese-Pietra Ligure

Carcarese-Sampierdarenese

Ceriale-Praese

Legino-Ospedaletti

Serra Riccò-New Bragno

Soccer Borghetto-Golfo Dianese

Ventimiglia Calcio-Celle Varazze