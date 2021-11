Promozione, Girone B: Sammargheritese-Don Bosco big match di giornata

Domenica 28 novembre va in scena la tredicesima giornata del campionato di Promozione e nel girone B sarà sfida di alta quota tra Sammargheritese e Don Bosco Spezia. I padroni di casa hanno perso la testa della classifica una settimana fa perché a riposo, ora sono quarti con 20 punti, gli spezzini invece sono terzi a quota 21. Un big match a tutti gli effetti in cui chi vince può provare l’aggancio alla vetta occupata al momento dal Forza e Coraggio.

Tutte le sfide della tredicesima giornata del girone B di Promozione

La prima della classe però ha sulla carta un turno non troppo complicato, il prossimo avversario sarà infatti il Marassi che è a 11 punti in piena bagarre palyout. Turno di riposo per la seconda in classifica, il Bogliasco che rischia quindi di essere agganciato anche dal Golfo Paradiso, pronto al match contro il Real Fieschi, a quota sette e quartultimo della graduatoria.

Tenteranno la risalita anche Magra Azzurri, a quota 16 e il Follo San Martino, un punto dietro. La prima affronterà il Colli Ortonovo, penultimo, mentre la seconda se la vedrà con il Levanto Calcio che arrivati a questo punto sarebbe la prima ad evitare i playout. A chiudere il turno sarannoo i match Goliardicapolis-Valdivara, scontro salvezza, e Little Cllub James Tarros Sarzanese.